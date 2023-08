Speciale difesa: Niger, M5s, evacuare nostri militari se situazione precipita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salutiamo con sollievo il successo dell'operazione di evacuazione dal Niger dei nostri connazionali civili. Ora la nostra preoccupazione riguarda le centinaia di militari italiani di stanza nella capitale Niamey controllata dai golpisti. Nello scenario che ci auguriamo, quello di un compromesso politico che consenta il reinsediamento del legittimo presidente Bazoum, la nostra missione militare in Niger potrebbe tranquillamente proseguire. Ma nello scenario peggiore, il fallimento delle trattative e il conseguente intervento straniero contro la giunta golpista, il nostro contingente rischierebbe di rimanere bloccato nel Paese in una situazione ad altissimo rischio. Chiediamo quindi al ministro della Difesa Crosetto se sia stato predisposto un piano di evacuazione dei nostri militari da far scattare nel momento in cui fosse chiaro che la situazione sta per precipitare". Lo dichiarano i capigruppo del Movimento cinque stelle delle commissioni Difesa di Camera e Senato, il deputato Marco Pellegrini e il senatore Raffale de Rosa. (Rin)