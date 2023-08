Speciale difesa: Polonia, fonti stampa, Nato monitora situazione al confine con la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Nato sta “monitorando da vicino” la situazione lungo i suoi confini orientali, compresa la frontiera polacca dove si è verificata una breve incursione di due elicotteri bielorussi. E’ quanto dichiarato da una fonte dell’Alleanza secondo quanto riferisce l’emittente televisiva di Varsavia “Tvp Info”. "Siamo in stretto contatto con le autorità polacche su questo argomento e continueremo a fare tutto il necessario per garantire che l'intero territorio dell'Alleanza rimanga al sicuro", ha aggiunto la fonte. Il ministero della Difesa della Polonia ha reso noto che si è verificata una violazione dello spazio aereo da parte di due elicotteri bielorussi. Il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, ha ordinato di aumentare il numero di soldati al confine e di stanziare forze e risorse aggiuntive, compresi elicotteri da combattimento. L'incaricato d'affari dell'ambasciata bielorussa è stato immediatamente convocato presso il ministero degli Esteri. Il viceministro degli Esteri Piotr Wawrzyk ha spiegato ai media polacchi che "questo incidente dovrebbe essere considerato nel contesto delle precedenti azioni della parte bielorussa, che sta giocando un gioco molto rischioso, provocando varie situazioni pericolose" al confine. “Certo, questo tipo di situazione non si è mai verificata prima. Ma ci sono state altre azioni provocatorie da parte dei rappresentanti delle autorità bielorusse. E l'azione fa parte di questo ciclo di eventi”, ha affermato il viceministro. (Vap)