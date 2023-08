Speciale difesa: Giordania-Emirati, re Abdullah e presidente Al Nahyan discutono di cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania ha poi elogiato il ruolo degli Emirati nella difesa delle cause arabe nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in qualità di membro non permanente. Da parte sua, il presidente degli Emirati ha affermato che "i due Paesi condividono visioni comuni per promuovere uno sviluppo sostenibile per i loro popoli e rafforzare la pace, la stabilità e la prosperità in tutta la regione". Durante i colloqui, sono state anche discusse tutte le questioni regionali e globali, compresa la questione palestinese e gli sforzi per raggiungere una "pace giusta e globale" attraverso la soluzione dei due Stati e soluzioni politiche alle crisi regionali e internazionali. (Lib)