Speciale difesa: Libano, Unifil, cambio al comando della Joint Task Force del Settore ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso la Base "Millevoi" di Shama, alla presenza del comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), il generale Aroldo Lazaro Saenz, dell'ambasciatrice d’Italia in Libano Nicoletta Bombardiere, dell'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, capo reparto pianificazione ed esercitazioni del Covi, delle autorità religiose, civili e militari locali, la cerimonia di avvicendamento al comando della Joint Task Force Lebanon Sector West (Jtf-L-SW), braccio operativo di Unifil nel Settore ovest dell'area delle operazioni, tra il generale di brigata Roberto Vergori e il generale di brigata Giovanni Brafa Musicoro. Lo ha riferito un comunicato della Difesa. L'Italia guida la Jtf-L SW, composta da oltre 3.600 Caschi blu di 17 delle 48 nazioni partecipanti alla missione. Il contributo italiano nel sud del Libano supera le 1.100 unità, delle oltre 10 mila complessive di Unifil. (Com)