Medio Oriente: l’Iran flette i muscoli con le esercitazioni militari nel Golfo e in Siria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, in Siria, i Pasdaran hanno introdotto droni nella città di Deir ez-Zor, nella Siria centro-orientale, a ridosso del confine con l’area sotto il controllo delle forze curde alleate degli Stati Uniti. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un'ampia rete di fonti sul territorio, specificando che, inoltre, le milizie dell'Iran stanno lavorando per riattrezzare gli aeroporti agricoli (strutture attrezzate per ospitare aerei agricoli, particolarmente comuni in aree rurali) vicino alla città di Al Mayadeen, a circa 45 chilometri a sudest di Deir ez-Zor, roccaforte iraniana nella Siria orientale. L'obiettivo delle esercitazioni è quello di fornire addestramento per utilizzare i droni come "aerei suicidi”. A tal riguardo, il Sohr riferisce che le milizie hanno completato e attrezzato un aeroporto, fortificato le sue vicinanze e il quartier generale nell'area, in previsione di possibili "attacchi ostili". (Irt)