إيني تلغي حالة القوة القاهرة على ثلاثة أصول تنقيب في ليبيا

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- قامت شركة إيني الإيطالية، اليوم الخميس، بإضفاء الطابع الرسمي على إلغاء حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف A و B (البرية) ، و C (البحرية) ، حيث تملك الشركة حصة 42.5 في المائة، مع 42.5 في المائة لبريتش بتروليم و15 في المائة للمؤسسة الليبية للاستثما، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.تم إلغاء القوة القاهرة ، التي تم الإعلان عنها في عام 2014 ، بعد الانتهاء من تقييم المخاطر الأمنية من قبل شركة إيني، للتحقق من الظروف الأمنية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف؛ حيث أسفر التقييم عن نتائج إيجابية.مع إلغاء القوة القاهرة من قبل الشركة المشتركة ، ستتمكن إيني ، مشغل القطاعات A وB وC، من استئناف الأنشطة المتوخاة تعاقديًا في أحواض الاستكشاف ، وبعضها قريب من محطات الغاز في الوفاء.مع حصة 80 في المائة من الإنتاج الوطني (1.6 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم في عام 2022)، تعد إيني المنتج الرائد للغاز في البلاد والمورد الرئيسي للسوق المحلي. وتعمل الشركة في ليبيا منذ عام 1959 ولديها حاليًا محفظة كبيرة من الأصول في التنقيب والإنتاج والتطوير. ويتم تشغيل أنشطة الإنتاج من خلال المشروع المشترك مليته للنفط والغاز التي تمتلك إيني 50 في المائة منها بينما تمتلك المؤسسة الوطنية الليبية للنفط النصف الآخر، بإنتاج بلغ 165000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2022.(نوفا)