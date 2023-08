Forza Italia: Sorte, Michele Falcone nuovo commissario provinciale di Mantova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho provveduto a nominare il nuovo commissario provinciale di Forza Italia per la Provincia di Mantova Michele Falcone". Lo comunica il commissario regionale di Forza Italia Alessandro Sorte sottolineando che "no certo che darà grande slancio alle attività del movimento in tutta la provincia, coinvolgendo tante persone che credono nel nostro movimento e nei suoi ideali. A lui i migliori auguri di buon lavoro. Ringrazio Nicola Sodano per il lavoro svolto in questi mesi". (Com)