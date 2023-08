Energia: Fratin, spero dopo estate ok a Bruxelles su decreto Comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di decreto sulle Comunità energetiche "è a Bruxelles dal 15 marzo. La commissione europea è perentoria quando bisogna fissare i termini agli Stati membri, molto meno quando riguarda i propri termini. Comunque siamo in dirittura d'arrivo. Speriamo che dopo la pausa estiva, perché si va in vacanza anche a Bruxelles, si possa andare in dirittura d'arrivo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nel corso della presentazione, alla Camera dei deputati, del progetto del Parco Solare Le Torri a Roma. "E spero quindi io possa firmare quella che è una proposta di decreto e trasformarla in un decreto subito attuativo", ha concluso. (Rer)