Spagna: ministro Presidenza, partiti abbandonino massimalismo per il futuro del Paese

- Il ministro alla Presidenza uscente spagnolo, Felix Bolanos, ha invitato i partiti da cui dipende la possibile investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo “ad abbandonare l'immobilismo e il massimalismo, e a negoziare per garantire il futuro del Paese". In alcune dichiarazioni alla stampa, Bolanos ha evidenziato come i negoziati saranno importanti per il futuro del Paese. In merito alle trattative con Uniti per la Catalogna (JxCat) e Sinistra repubblicana di Catalogna, il ministro ha insistito sulla necessità di essere "discreti" durante i colloqui, ma ha ribadito la necessità di raggiungere un’intesa. "L'importante è che si possa continuare a parlare con calma e che tutte le parti si sentano a proprio agio. Naturalmente, nel rispetto della legge e della Costituzione", ha chiarito Bolanos. I due partiti catalani hanno chiesto, come condizioni per sostenere Sanchez al Congresso dei deputati, la fine del "deficit fiscale" della Catalogna, un referendum per l’indipendenza e l'amnistia per i loro rappresentanti. (Spm)