Lazio: Abbruzzetti (Ali), bene proposta consigliera Mattia su reddito di dignità

- "Condivido l'iniziativa della consigliera regionale del Lazio, Eleonora Mattia, sul "Reddito di dignità" per i cittadini che risiedono nella nostra regione". Lo dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio, Luca Abbruzzetti. "Come anticipato nei giorni scorsi, l'abolizione del Reddito di cittadinanza che metterà in difficoltà decine di migliaia di famiglie nel Lazio, rischia di gravare sulle amministrazioni locali, prive degli strumenti per fronteggiare la crisi economica e sociale che è alle porte. La proposta della consigliera Mattia rappresenta sicuramente un valido sostegno per le fasce sociali più deboli e, al tempo stesso, sgrava i sindaci da un onere di cui difficilmente potrebbero farsi carico", conclude Abbruzzetti. (Com)