Scuola: Città metropolitana Roma, liceo Vittoria Colonna avrà succursale

- Il liceo statale Vittoria Colonna a Roma "avrà una sua succursale per decongestionare la sede centrale e rendere nuovamente fruibili spazi comuni". Lo afferma in una nota il consigliere delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. "Nella giornata di ieri abbiamo incontrato a Palazzo Valentini la dirigente scolastica e i rappresentati del Consiglio d’istituto del liceo Vittoria Colonna di Roma - spiega -. Insieme abbiamo affrontato le difficoltà che l’istituto sta vivendo da tempo, per la mancanza di spazi, generati nostro malgrado, da una conformazione dell’edificio storico datato 1600, ipervincolato e difficilmente modificabile. Inoltre - prosegue -, i tre indirizzi di studio e la qualità dell’offerta scolastica che contraddistingue il Liceo, hanno comportato negli anni la creazione di classi in più rispetto alla capienza massima dell’istituto". (segue) (Com)