- La Repubblica "è fondata sul lavoro, ma sul lavoro di qualità e dignitoso, e non sullo sfruttamento". Lo ha detto la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in Aula alla Camera, nel corso dell’esame della questione sospensiva presentata dalla maggioranza riferita alla proposta di legge delle opposizioni, tranne Italia viva, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo. (Rin)