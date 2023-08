Slovenia: Agenzia ambiente emette allarme meteo arancione per oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia slovena per l'ambiente (Arso) ha emesso per oggi e domani un'allerta meteo arancione per l'intero Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta". Arso avverte della possibilità di forti acquazzoni con rovesci e temporali locali e che, a causa della forte umidità precedente, il livello dei fiumi inizierà a salire rapidamente soprattutto nella Slovenia settentrionale e centrale. L'innalzamento delle acque si intensificherà durante la giornata di venerdì e si estenderà a gran parte del Paese. Nella giornata di sabato alcune località del Paese sono a rischio inondazioni.(Seb)