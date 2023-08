Varese: Giunta approva il progetto finale per la riqualificazione dell’area ex Aermacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo passaggio importante per l'approvazione definitiva del progetto di riqualificazione del compendio della ex Aermacchi: è stato completato oggi il secondo e ultimo passaggio da parte della Giunta di Palazzo Estense con l'approvazione definitiva del piano di riqualificazione e rigenerazione dell'intera area ex industriale. Dopo il parere della Sopraintendenza, con l'indicazione per il recupero degli edifici sotto tutela per la storia industriale della città, e l'adozione del progetto da parte dell'amministrazione nel mese di maggio, con l'approvazione definitiva di oggi ha inizio una nuova fase che consentirà l'avvio del cantiere da parte della proprietà. "Si dà il via a un piano che permetterà finalmente di riqualificare un'area industriale da bonificare e in stato di abbandono da decenni – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati - per restituire alla città uno spazio di oltre 40 mila metri quadrati, con la creazione di un nuovo parco urbano, nuovi percorsi urbani per pedoni e ciclisti, la valorizzazione della storia del luogo con il recupero di manufatti di interesse storico, la creazione di spazi sociali, sportivi e commerciali: un'operazione complessa che costituirà un ottimo esempio di recupero innovativo di aree dismesse". (segue) (Com)