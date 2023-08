Varese: Giunta approva il progetto finale per la riqualificazione dell’area ex Aermacchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'area che consentirà l'insediamento di nuove aree sportive d'eccellenza – dice l'assessore allo Sport Stefano Malerba - con un grande centro sportivo, a partire dalla piscina olimpionica di 50 metri, una palestra, aree sportive all'aperto e un grande parco urbano affacciato su via Crispi". "Un intervento atteso da tempo da tutto il quartiere e dalla città, un concreto esempio di rigenerazione urbana, con un ampio spazio da decenni fatiscente e in stato di abbandono che ora potrà essere fruibile e vivibile e soprattutto consentirà un collegamento diretto tra due aree del quartiere da sempre separate dall'area industriale" - aggiunge il presidente della Commissione edilizia Domenico Marasciulo. (Com)