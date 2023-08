Autonomia: Giorgis (Pd), costituire commissione Affari regionali, ddl deve prima ottenere suo parere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le cose che "abbiamo questa mattina ottenuto sono da un lato la pronta convocazione di una Giunta per il Regolamento che verifichi la nostra convinzione in ordine al fatto che prima di procedere al voto degli emendamenti bisognerà costituire la commissione per gli Affari regionali e ottenere" da quella Commissione "un parere". Lo ha detto ai cronisti a palazzo Madama il senatore Andrea Giorgis, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali. "Poiché si tratta di una Commissione prevista da una fonte di grado costituzionale, il Regolamento all'articolo 18 prevede espressamente che qualsiasi progetto di legge che investa il Titolo V e in particolare gli articoli 117 e 116 sia trasmesso a questa Commissione - ha spiegato -. Ovviamente noi diciamo che fino a quando non si rispetta questa procedura e si acquisisce anche il parere della Commissione non si deve procedere a nessuna votazione. Da questo punto di vista - ha chiarito Giorgis - c'è stato un impegno anche da parte del presidente della Commissione a sollecitare la convocazione di una Giunta in modo da chiarire anche questo aspetto. Non è infatti accettabile che la maggioranza ostacoli la composizione di un organismo previsto dalla Costituzione e che da questa palese omissione non derivi alcun tipo di conseguenza". (Rin)