Imprese: Cphi torna a Rho Fiera Milano nel 2024

- CPHI, il più grande appuntamento mondiale dedicato all’industria farmaceutica, che abbraccia l'intera filiera dagli ingredienti e dosaggi finiti ai macchinari, bio e packaging, torna a Fiera Milano (Rho) dall’8 al 10 ottobre del 2024. L’evento mondiale, organizzato da Informa, sarà ospitato nella città di Milano per la seconda volta in tre anni, scelta in considerazione dell’enorme valore dell’industria farmaceutica e manifatturiera italiana e, in particolare, lombarda. Secondo i dati dell’Italian Pharma Outlook presentato lo scorso ottobre al CPhI Festival of Pharma, l'Italia è, infatti, in Europa, uno dei maggiori paesi produttori ed esportatori di ingredienti - circa l'85 per cento viene esportato in Nord America, UE e Giappone - e la Lombardia è uno dei distretti produttivi più importanti con i suoi oltre 50 stabilimenti e con produttori conto terzi che continuano a crescere velocemente. L’appuntamento annuale con CPHI rappresenta il punto di riferimento più completo per l’industria farmaceutica globale e copre l’intera supply chain del suo comparto. Si prevede che l'evento del 2024 registrerà una partecipazione record, con un gran numero di visitatori internazionali e un rapido aumento dei partecipanti provenienti dai principali hub farmaceutici asiatici. (segue) (Com)