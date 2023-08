Imprese: Cphi torna a Rho Fiera Milano nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fiera Milano è la sede ideale per un evento globale come CPHI, che rappresenta un punto fermo importante di questo settore, centrale per l'economia mondiale, che vede la Lombardia tra i principali produttori di prodotti farmaceutici.” - afferma Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera Milano – “Metteremo a disposizione di CPHI Milano i servizi di eccellenza e le migliori risorse del nostro quartiere. Fiera Milano è in un contesto che dispone di infrastrutture di livello mondiale ed è ben collegata ai paesi europei, asiatici e nordamericani, ben prestandosi ad attrarre grandi eventi internazionali”. Nei tre giorni di manifestazione, Fiera Milano diventerà un hub per il mondo della ricerca, dello sviluppo e della produzione farmaceutica, rafforzando l'industria con partnership che permetteranno di lanciare nuove e migliori terapie per i pazienti a livello globale. “Siamo lieti di tornare a Fiera Milano, poiché l'Italia e la Lombardia sono ampiamente riconosciute come uno dei principali centri di produzione farmaceutica in Europa. Ci sono pochissime località globali con una tale profondità e ampiezza di talenti locali e regionali. Ci aspettiamo una grande partecipazione internazionale, ma non mancheranno approfondimenti sulla produzione locale e regionale. Sono entusiasta di riportare CPHI - cuore pulsante del settore farmaceutico - insieme a tutta l'industria a Milano" - commenta Adam Andersen Executive Vice President, Pharma di Informa. (Com)