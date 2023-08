Ucraina: intelligence britannica, vegetazione nel campo di battaglia ostacola offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricrescita della vegetazione sul campo di battaglia nel sud dell'Ucraina è probabilmente uno dei fattori che contribuiscono al generale lento progresso dei combattimenti nella zona. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa britannico, secondo cui il ritorno di erbacce e arbusti sulla terra lasciata incolta per 18 mesi aiuta a camuffare le posizioni difensive russe e rende più difficile la bonifica dei campi minati difensivi. Sebbene questa vegetazione possa anche fornire copertura per piccoli attacchi di fanteria silenziosi, ha nel suo complesso reso più difficile per entrambe le parti avanzare nella guerra sul territorio. (Rel)