Reddito cittadinanza: Nevi (FI), abolito per chi può lavorare

- "Oggi non è stato abolito il reddito di cittadinanza, se per reddito di cittadinanza intendiamo l'aiuto a chi è veramente in difficoltà, è stato abolito il reddito di cittadinanza per chi può lavorare. La ristorazione, il turismo, l'edilizia, l'agricoltura hanno bisogno di personale, c'è molta richiesta in questi settori, mentre prima molti precettori di redito di cittadinanza preferivano lavorare ma in nero. Noi stiamo tentando di far cessare questo stato di cose, attraverso anche percorsi di formazione, che possono far passare il cittadino da un lavoro più basico e meno remunerativo ad uno più stabile remunerato meglio. Noi di Forza Italia siamo convinti che bisognerà pensare ad uno strumento ancora più stabile per chi ha veramente bisogno o per chi non può lavorare, per condizioni personali o familiari". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, intervenendo questa mattina a "Omnibus", su La7.(Rin)