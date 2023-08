Fvg: Autostrade Alto Adriatico, sabato traffico da bollino nero per il grande esodo estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello alle porte si preannuncia come il fine settimana del grande esodo estivo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. La concessionaria prevede traffico da bollino rosso nelle giornate di venerdì 4 e domenica 6 e traffico da bollino nero sabato 5. Già nella giornata di domani lungo la A4 in direzione Trieste saranno possibili dalla mattina rallentamenti e code agli svincoli verso le località balneari, per l’intera giornata in prossimità del cantiere per la costruzione della terza corsia e, dal pomeriggio, in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Sabato 5 il traffico da intenso diventerà critico sulla A4 in direzione Trieste: previsti su tutta la rete di Autostrade Alto Adriatico circa 200 mila transiti. Di questi, si stimano circa 23 mila passaggi in uscita e 20 mila in entrata al Lisert, 18 mila in uscita al bivio di Villesse, 19 mila in uscita al casello di Latisana e più di 13 mila in uscita alla barriera di Cordignano. Domenica 6 sono previsti circa 170 mila transiti. Rallentamenti e code potrebbero verificarsi in direzione Trieste all’altezza dei caselli balneari, alla mattina, e al Lisert per tutta la giornata. Per il rientro dei turisti, in mattinata possibili incolonnamenti in ingresso al casello di Latisana e al Lisert. (frt)