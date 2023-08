Cambogia: Hun Sen difende la regolarità delle elezioni e la cessione del potere al figlio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale della Cambogia ha confermato il 24 luglio che il Partito popolare cambogiano guidato da Hun sen ha conquistato la maggioranza dei seggi dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento. Il Cpp ha ottenuto 120 seggi su 125, lasciandone cinque al Fronte nazionale unito per una Cambogia indipendente, neutrale, pacifica e cooperativa (Funcinpec), partito conservatore e monarchico che ha governato in coalizione col Cpp. L’affluenza è stata dell’84,58 per cento, su un elettorato di 9.710.655 aventi diritto al voto. I risultati definitivi saranno annunciati tra il 9 agosto e il 4 settembre. Il Partito popolare cambogiano, attraverso il portavoce Sok Eysan, aveva già dichiarato, appena due ore dopo la chiusura delle urne, di aver ottenuto una “vittoria schiacciante”. Al voto, però, non ha partecipato il principale partito di opposizione. Il 15 maggio, infatti, il Consiglio costituzionale ha estromesso il Partito della luce di candela, co-fondato negli anni Novanta dal leader di opposizione Sam Rainsy e rimasto inattivo per quasi un decennio, prima di riprendere l’attività nell’ottobre del 2021. Secondo il Consiglio costituzionale, il partito non ha presentato entro i termini previsti la documentazione necessaria. Altre 18 sigle politiche si sono registrate in vista del voto, ma nessuna era ritenuta un avversario credibile del partito di governo. Nelle scorse settimane, inoltre, diversi esponenti dell’opposizione sono stati arrestati. A giugno, per scongiurare il rischio di una campagna di boicottaggio, Hun Sen ha anche annunciato un emendamento delle leggi elettorali per rendere ineleggibile chiunque non eserciti il diritto di voto. (segue) (Fim)