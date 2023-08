Ambiente: dieci tesi per la sostenibilità, Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere lanciano un concorso universitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci tesi per la sostenibilità. Fondazione Symbola, Università Luiss Guido Carli e Unioncamere promuovono un'iniziativa inedita, unica in Italia, rivolta a premiare 10 tesi universitarie provenienti, questa la novità, da tutte le discipline, sia umanistiche che scientifiche, che abbiano forti e originali riferimenti al principio della sostenibilità. La transizione verde è infatti un processo sistemico che interessa tutti i saperi, per questo è necessario promuovere tra i giovani la consapevolezza e l'interesse attorno a temi che entreranno nel corredo culturale di tutti. Il progetto - che vanta il patrocinio della Conferenza dei Rettori (Crui), è sponsorizzato da Deloitte Climate & Sustainability e si avvale della collaborazione di AlmaLaurea e della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus) - partirà nel mese di settembre con la pubblicazione di un bando aperto alle tesi di tutti gli studenti italiani delle lauree magistrali e a ciclo unico relative agli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 (già presentate al momento della candidatura). La scelta dei vincitori sarà affidata a un comitato scientifico guidato da Stefano Zamagni e Paola Severino: il primo docente di Economia politica all'Università di Bologna, la seconda presidente della Luiss School of Law. Accanto alla Luiss hanno finora aderito a questa prima edizione la Federico II di Napoli, Tor Vergata, La Sapienza, la Ca' Foscari di Venezia, la Bocconi, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, i Politecnici di Milano, Torino e delle Marche, il Sant'Anna di Pisa, l'Universitas Mercatorum, le Università di Cagliari, Teramo, Camerino e Catania. Sono attesi nuovi ingressi secondo lo spirito dei promotori rivolto ad allargare quanto più possibile l'area dell'adesione e della condivisione. (segue) (Rin)