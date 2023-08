Sardegna: Confcommercio e Federalberghi, perché cedere aeroporto Cagliari?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Esprimiamo grande soddisfazione per i dati diffusi da Sogaer, che confermano che l’aeroporto di Cagliari-Elmas è un asset sempre più strategico per il territorio ed è una porta insostituibile per l’ingresso in Sardegna”. Lo affermano Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. “Per chiunque gestisca l’aeroporto è difficile migliorare questo aumento costante di presenze nonché il bilancio di una società che guadagna, pagate le imposte, un terzo del suo fatturato, con l’utile che non viene distribuito ma rimane in Sardegna. Perché cedere questo asset? Un mistero”, concludono Bertolotti e Mura. (Rsc)