Sardegna: oratori, insediata cabina di regia per programmazione e ripartizione risorse

- Si è insediata la Cabina di regia composta dall’ l’Assessorato degli Enti locali, della Sanità e della Conferenza Episcopale Sarda, Ces per la definizione dei criteri delle risorse. Con l’ultima Finanziaria è stata infatti autorizzata la spesa di 15 milioni per dare attuazione al Protocollo d’intesa esistente al fine di creare Centri di aggregazione e formazione sociale di contrasto alle devianze giovanili. “Ieri è stato un momento importante che segna un punto di svolta – ha spiegato l’assessore degli Enti locali, Aldo Salaris - Con l’insediamento della Cabina di regia abbiamo definito i criteri di ripartizione delle risorse e proposto la costituzione di un tavolo tecnico che li possa declinare per la concreta attuazione. L’obiettivo della Regione attraverso l’Assessorato degli Enti locali è quello di prevenire forme di disagio anche mediante la pianificazione e l'implementazione di misure e azioni di contrasto alle condizioni di emarginazione sociale nell'ambito delle quali rivestono particolare rilievo i centri di aggregazione e formazione sociale”, ha concluso l’assessore. In sostanza, la Cabina di regia ha proposto i criteri che verranno sviluppati dal tavolo tecnico, per essere poi approvati dalla Giunta. (Rsc)