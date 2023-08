Energia: interoperabilità servizi di ricarica per mobilità, accordo Acea-Plenitude (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea è presente nel business dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica tramite la società Acea Innovation, Charge Point Operator e anche proprietaria della piattaforma Ict denominata Bomts, e attraverso la società Acea energia - e-Mobility Service Provider - gestisce l’offerta commerciale verso i clienti finali e mette a loro disposizione l’App “Acea e-mobility” per una gestione self care della ricarica del veicolo. Plenitude (Eni) è una Società Benefit presente sul mercato con un modello di business unico che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia, i servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Nel settore della mobilità elettrica possiede un’infrastruttura di oltre 17.000 punti di ricarica che sarà ampliata sia in Italia sia in Europa con l’obiettivo di raggiungere circa 30.000 punti entro il 2026. (Com)