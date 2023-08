Decreto Pa bis: Biancofiore (Cd'I-Nm), prosegue modernizzazione macchina pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo decreto prosegue il processo di modernizzazione della nostra macchina pubblica con lo scopo di renderla più efficace, efficiente e davvero al servizio di ogni cittadino. Basta, dunque, con una Pa che scoraggia e disincentiva chi ha voglia di fare e di intraprendere, occorre che sia capace di semplificare la vita di tutti e di sostenere la crescita. Il nostro mantra è sburocratizzare". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi Moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie durante le dichiarazioni di voto al decreto sulla Pa bis. "Un processo di modernizzazione della Pa - ha aggiunto - che è già stato avviato dal governo Meloni con un precedente decreto ma anche con lo stop al Rdc, con il taglio del cuneo fiscale, con la tutela dei diritti d'autore, con la semplificazione delle assunzioni e con la riforma fiscale. Una materia importante affrontata dal decreto è lo sport, ora valore costituzionalmente tutelato, con misure in vista dei Giochi Olimpici invernali di Cortina '26 , che saranno una vetrina di promozione ineguagliabile per l'Italia. Ed ancora il Giubileo 2025, un altro evento cruciale per Roma e l'intero Paese e a tal proposito auspico che venga al più presto approvato il mio ddl costituzionale che riconosce le radici cristiano giudaiche dell'Italia. Ed, infine, gli aiuti agli asset importanti, a quelle aziende che contano un numero notevole di occupati che potrebbero trovarsi in difficoltà ma che noi abbiamo il dovere di proteggere per farle restare italiane a tutti gli effetti. Insomma, un decreto ampio e articolato che noi votiamo con assoluta convinzione", ha concluso.(Rin)