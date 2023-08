Salario minimo: Magi (Più Europa) a centrodestra, non siete pronti a governo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e la maggioranza "non sanno cosa pensano del salario minimo e non sanno cosa fare su questo punto. La sospensiva è diventata praticamente l'atto preferito da questo esecutivo. Lo abbiamo visto sulla ratifica del Mes: il governo arriva in ritardo, in extremis, non sa cosa fare e alla fine decide di non decidere. Colleghi, questa non è una situazione normale. Non ricordo di altri governi che non sappiano cosa pensare su questioni centrali che riguardano la postura del nostro Paese a livello internazionale. Oggi avete dato un'altra dimostrazione di non essere affatto pronti al governo di questo Paese". Lo ha affermato, rivolgendosi al centrodestra, il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, in Aula alla Camera, nel corso dell’esame della questione sospensiva presentata dalla maggioranza riferita alla proposta di legge delle opposizioni, tranne Italia viva, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo.(Rin)