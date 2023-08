Russia: Putin, produzione industriale può aumentare del 12 per cento entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Russia è in grado di registrare, entro fine anno, una crescita fino al 12 per cento. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, che oggi ha incontrato i rappresentanti delle principali realtà aziendali nazionali. "(La crescita), in termini annui, sarà del 12 per cento se riusciremo a mantenere il ritmo (attuale)”, ha osservato Putin, aggiungendo che i migliori indicatori riguardano la produzione di computer, prodotti elettronici e ottici, e poi la produzione di prodotti metallurgici finiti, apparecchiature elettriche e veicoli, automobili escluse.(Rum)