Pa: Zangrillo, obiettivo è l'assunzione di 170 mila persone entro fine 2023

- Per quanto riguarda il blocco delle assunzioni, "abbiamo perso 300 mila persone tra il 2010 e il 2020 e abbiamo un'età media che è passata da 43 anni nel 2010 a 50 anni nel 2020, una situazione che richiede un robusto piano di rafforzamento e innovazione". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ad "Agorà Estate" Rai3. "Abbiamo lanciato dal primo gennaio un portale in Pa che gestisce tutto il processo di reclutamento e le procedure concorsuali della Pa, con un obiettivo: l'inserimento di 170 mila persone entro la fine del 2023, tra amministrazioni centrali ed enti territoriali, ad oggi stiamo a 105 mila assunzioni. Sono confidente sulla possibilità di rispettare l'impegno che ci siamo assunti", ha concluso il ministro. (Rin)