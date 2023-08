Spagna: popolari criticano proposta Diaz utilizzare lingue co-ufficiali al Congresso deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario organizzativo del Partito popolare (Pp) spagnolo, Miguel Tellado, ha criticato la proposta della leader di Sumar, Yolanda Diaz, di consentire al Congresso dei deputati l'utilizzo delle lingue co-ufficiali (catalano, basco, galiziano, valenciano, aranese) definendola un "dibattito sterile" che può "dividere la società spagnola". "Díaz è più interessata a promuovere dibattiti come questo, dibattiti sterili, che possono anche dividere la società in favorevoli e contrari, invece di parlare del vero problema del nostro Paese che è la governabilità della Spagna per i prossimi quattro anni", ha detto Tellado in alcune dichiarazioni alla stampa. L'esponente popolare ha accusato Diaz di non voler parlare dei problemi del suo stesso partito dato che "Sumar si è già sciolto alla prima occasione, e sembra che i membri di Podemos all'interno di Sumar abbiano già detto che o ottengono quote di potere, cioè ministeri, o non manterranno la disciplina del loro voto". Tellado ha sottolineato che il basco, il catalano e il galiziano possono già essere utilizzati in Senato, dove esiste già un servizio di traduzione e interpretariato predisposto a questo scopo. "La verità è che anche dove esiste, non viene utilizzato molto. Non credo che sia una richiesta reale degli spagnoli", ha sottolineato. (Spm)