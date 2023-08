Salario minimo: Calderone, bene apertura Meloni a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'importo di 350 euro al mese di supporto per la formazione al lavoro, ricordo, è per la singola persona. Quindi se il nucleo familiare ha più soggetti che si spingono al programma la somma di 350 euro è per ogni singola persona". Lo ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ospite di "Non stop news" su Rtl 102.5. "Il salario minimo? Sono contenta che la presidente Meloni abbia aperto ad un confronto politico e con le parti sociali. Il percorso di valorizzazione di esperienze e competenze della contrattazione è fondamentale. La cifra di 9 euro deve tenere conto di tanti altri valori: la retribuzione - ha concluso - non è data solo dal minimo in busta paga, ma anche dalla buona contrattazione".(Rin)