Vacanze: Aspi e Polizia insieme per promuovere cultura di guida sicura

- Prosegue la collaborazione tra Autostrade per l'Italia (Aspi) e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. A partire da sabato 5 agosto, e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), nelle principali aree di servizio della rete autostradale, i poliziotti della Polizia stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Anpas - spiega una nota - offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un'ambulanza con volontari a bordo. In alcune tappe saranno anche presenti auto d'epoca del Gaams (Gruppo amatori automoto storiche). Gli operatori della Specialità creeranno uno spazio di interazione per i viaggiatori, ai quali saranno anche distribuiti dei gadget, intrattenendo i più piccoli con momenti di gioco, per coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l'utilizzo delle cinture di sicurezza, l'osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. Nelle aree di servizio sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l'ufficio mobile, auto e moto della Polizia Stradale e dei gazebo. Sarà anche possibile simulare la guida in stato di alterazione, indossando degli appositi visori, che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici. (segue) (Com)