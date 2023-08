Regno Unito: analisi governo, 25 per cento di probabilità di nuova pandemia entro 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova valutazione del governo britannico sui rischi per la sicurezza nazionale, che soppesa più di 80 potenziali minacce per il Regno Unito, ha previsto una possibilità su quattro di un'altra pandemia entro 5 anni. Tra le minacce valutate, c'è un attacco informatico alle infrastrutture che potrebbe causare un blackout totale, l'interruzione dei telefoni cellulari, l'interruzione di Internet e un guasto tecnico della rete satellitare che potrebbe causare la cessazione dei servizi entro poche ore. Tuttavia, la minaccia con la più alta probabilità di verificarsi è una pandemia (25 per cento) potenzialmente peggiore del Covid-19, che colpirebbe metà della popolazione e causerebbe fino a 840 mila morti. L'ufficio di Gabinetto ha redatto questa valutazione, ripresa dal quotidiano "The Times", con lo scopo di preparare le istituzioni a "scenari peggiori", piuttosto che "far finta che non esistano".(Rel)