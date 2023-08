Sardegna: Solinas, grande attenzione del ministro Salvini su progetto velocizzazione ferrovie sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viva soddisfazione viene espressa dal Presidente della Regione Christian Solinas per l'esito della riunione tecnica al Mit per il potenziamento della linea ferroviaria di Nuoro. "È ben visibile - dice Solinas - il cambio di marcia impresso dal Ministro Salvini su alcune vertenze storiche della Sardegna, trascurate per decenni dai governi precedenti. È il frutto, prosegue il Presidente, del grande rapporto di collaborazione certificato dai numerosi incontri tra noi, con una attenzione sempre viva e costante del Ministro Salvini verso i problemi della nostra Isola, e la ferma e concreta volontà di affrontarli. È fondamentale lavorare sul progetto di velocizzazione della tratta esistente gestita da ARST, implementare la tratta Nuoro-Abbasanta e garantire una tecnologia più moderna e al passo con le esigenze dei cittadini sardi". (Rsc)