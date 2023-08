Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso, con temporanee schiarite in pianura nella notte e dal tardo pomeriggio. Rovesci e temporali di debole o moderata intensità dapprima a interessare Alpi e Prealpi, in spostamento verso Sud-Est nel corso della giornata. Indebolimento dei fenomeni dal pomeriggio ed esaurimento in serata salvo sui settori dell'Alta Valtellina. Temperature minime in pianura attorno a 17 °C, massime attorno a 26 °C. (Rem)