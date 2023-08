Singapore: narcotraffico, eseguita terza condanna a morte in nove giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 luglio è stata eseguita la condanna a morte di una donna di 45 anni, Saridewi Binte Djamani, per detenzione a scopo di traffico di 30,72 grammi di eroina. È stata la prima donna a essere impiccata a Singapore da quasi 20 anni, ovvero dal 2004, quando la stessa sorte toccò a Yen May Woen, 36 anni, anche lei condannata per traffico di droga. Il 26 luglio, sempre ai sensi del Misuse of Drugs Act, è stata eseguita la condanna di un altro cittadino singaporiano, Mohd Aziz bin Hussain. Il Paese del Sud-est asiatico ha una delle leggi antidroga più severe del mondo. Per reati di narcotraffico sono state giustiziate 15 persone, tra cui cittadini stranieri e un uomo con disabilità intellettiva, da quando l’anno scorso sono riprese le esecuzioni dopo una pausa legata alla pandemia di Covid-19. (segue) (Fim)