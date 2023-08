Rai: Floridia (M5s), in contratto servizio indicatori misurabili e valorizzazione inchieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Accogliamo con favore le parole del ministro Urso sull'importanza delle inchieste giornalistiche e sulla loro presenza nei palinsesti Rai. È utile ribadire la necessità della previsione specifica della valorizzazione della grande tradizione Rai sul giornalismo d'inchiesta nel testo del contratto di servizio. Al tempo stesso è positiva la disponibilità espressa da Urso sulla presenza di indicatori misurabili nel contratto di servizio: anche qui sarà necessario un intervento che potrà essere contenuto nel parere che a settembre verrà espresso dalla commissione di vigilanza affinché quest'ultima abbia un ruolo concreto e soprattutto di modo che tali indicatori non siano delegati esclusivamente all'azienda stessa in maniera che può apparire evidentemente autoreferenziale". Lo ha detto la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia durante l'audizione del ministro Urso in commissione.(Rin)