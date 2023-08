Regno Unito: ex ufficiale Usa, piano difesa non ha visione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito “non è più una potenza militare formidabile” e il suo piano sulla strategia di difesa “non ha una visione strategica”. Lo ha dichiarato al quotidiano "Financial Times" un ex ufficiale della Marina statunitense e consigliere senior presso il centro studi del Consiglio atlantico. “Il numero delle forze convenzionali britanniche è criticamente diminuito e il personale attivo è inferiore persino al Corpo dei Marines degli Stati Uniti”, ha spiegato l'ex ufficiale statunitense, sottolineando che “l'ultimo rapporto sulla strategia di difesa del Regno Unito non offre una visione o un piano strategico adeguato per invertire questa situazione”. Il governo ha promesso di aumentare la spesa militare entro il 2030, ma secondo l’esperto “sono necessari cambiamenti radicali, date le sfide poste soprattutto da Cina e Russia e questo richiede una ristrutturazione profonda, nonché l'adozione di tecnologie avanzate”. Senza cambiamenti, sottolinea il quotidiano britannico, il ruolo del Regno Unito nel contesto militare diventerà “marginale”.(Rel)