Imprese: Spagna, Siemems Gamesa negozia vendita filiale generatori ad Abb

- Il gruppo ispano-tedesco Siemens Gamesa (Sg) sta negoziando la vendita di parte della sua divisione di generatori e convertitori elettrici alla svizzera Abb per circa 200 milioni di euro, con fabbriche distribuite in Spagna, Cina ed India. È quanto indicato da fonti del settore al quotidiano "Cinco Dias". Con questo investimento, Abb rafforzerebbe la sua presenza industriale in Spagna, dove ha cinque centri di produzione e di ingegneria con più di 1.700 dipendenti e un mercato che ha generato lo scorso anno un fatturato di 800 milioni di euro. Sg ha registrato perdite per 2,4 miliardi di euro negli ultimi tre anni, a cui si sono aggiunti i risultati negativi per 884 milioni nel primo trimestre dell'esercizio in corso.(Spm)