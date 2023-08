Lazio: Califano (Pd), presentati emendamenti assestamento bilancio su endometriosi e carta giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della proposta di legge 41 "Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025", che sarà discussa oggi in aula, "ho presentato tre emendamenti". Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Il primo per promuovere nelle scuole medie e superiori programmi di conoscenza e prevenzione dell'Endometriosi, patologia ginecologica purtroppo molto diffusa, in Italia oltre 3.5 milioni di donne ne soffrono - stima molto al ribasso - e poco conosciuta la cui diagnosi è sempre più tardiva. Parliamo in media di circa dieci anni. Il secondo - aggiunge - per ampliare la platea e il budget destinato alla Lazio Youth Card, la carta giovani rivolta agli under 30, per garantire anche nei prossimi anni ai nostri ragazzi esperienze formative attraverso le occasioni messe a disposizione: ingressi gratuiti a eventi culturali e di intrattenimento e agevolazioni per l'acquisto di libri e materiale culturale. Il terzo per stanziare fondi per i danni subiti il 28 luglio 2019 dai privati e dalle attività economiche e produttive del Comune di Fiumicino a seguito della terribile tromba d'aria che devastò quel territorio. Proposte che avevo già chiesto di inserire nella legge di variazione di bilancio di previsione votata qualche settimana fa e che come per tutti gli emendamenti dell'opposizione, attraverso un escamotage tecnico, erano state bypassati e non discusse. Oggi le ripresento nella speranza di portarle in discussione e accendere un faro su queste importanti problematiche", conclude.(Com)