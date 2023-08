Bosnia: Memoriale Srebrenica pubblica rapporto su casi negazione genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Memoriale di Srebrenica, in Bosnia Erzegovina, ha pubblicato il rapporto annuale sui casi di negazione del genocidio (avvenuto nel 1995) che hanno trovato spazio nei media del Paese balcanico e della regione tra maggio 2022 a maggio 2023. Nella lista, sono presenti i tabloid serbi "Alo" e "Informer", che hanno negato il genocidio avvenuto a Srebrenica "9 volte". Per la prima volta anche il presidente croato Zoran Milanovic è stato inserito nel rapporto, in quanto, si afferma, "ha messo in discussione il genocidio di Srebrenica 4 volte". Si precisa che il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, ha negato tale crimine più volte di tutti, "11 volte" e che il presidente serbo, Aleksandar Vucic, "una sola volta ha affermato che a Srebrenica è stato commesso un crimine", ma "non lo ha qualificato come genocidio". Il rapporto afferma infine che nel periodo preso in considerazione ci sono stati in totale 90 casi di negazione del genocidio, che rispetto alla relazione precedente (693 casi registrati) rappresentano "un enorme calo". (Seb)