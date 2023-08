Reddito cittadinanza: Ronzulli (FI), vedo troppi cattivi maestri che aizzano piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seppure da posizioni differenti, ricordo quando con il Pd portavamo avanti la stessa battaglia sul reddito di cittadinanza grillino. Ne criticavamo l’impostazione, destinata a provocare storture, e le maglie troppo larghe, foriere di truffe. Perciò, se da un lato capisco il populismo del M5S, dall’altro sono stupita dal Pd e dalla sua propaganda fatta di fake news". Lo ha detto a "Agorà Estate", su Rai3, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, che poi ha proseguito: "Vedo troppi cattivi maestri impegnati ad aizzare le piazze, anche attaccando la presidente Meloni alla quale va tutta la mia solidarietà. C’è un rischio sociale che in troppi stanno cavalcando, soffiando sul malessere delle persone con esiti che non possiamo prevedere. Il governo sta ristabilendo l’ordine con un intervento annunciato già otto mesi fa. Non si può negare che i soldi stanziati per il reddito siano stati in parte regalati a chi avrebbe potuto lavorare e persino a chi lavorava in nero, sottraendo risorse che avrebbero potuto essere indirizzate ai casi di fragilità", ha concluso. (Rin)