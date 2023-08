Fisco: Damiani (FI), delega grande risultato atteso da 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un'attesa durata 50 anni, è stata varata una riforma fiscale che ridisegna in maniera organica la materia. Un provvedimento di cui il nostro presidente Silvio Berlusconi sarebbe sicuramente contento". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio. "La riforma fiscale è stata un tema centrale del programma di Forza Italia fin dal suo debutto sulla scena politica, nel 1994. E questo governo di centrodestra, con coraggio, ha posto subito la questione in agenda, giungendo al grande risultato di oggi: in meno di un anno l'impegno preso con gli elettori si è concretizzato", conclude. (Rin)