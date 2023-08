Ambiente: sei presidenti di Paesi mediterranei firmano appello contro cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato di Italia, Portogallo, Croazia, Grecia, Malta e Slovenia hanno firmato un appello impegnandosi a sostenere "iniziative congiunte" per affrontare il cambiamento climatico. Nel documento, ripreso dall'agenzia di stampa "Lusa", viene sottolineato che la crisi climatica ha raggiunto "proporzioni estremamente pericolose" e viene ricordato che alla conferenza sul clima tenutasi a luglio a New York il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la situazione attuale di "ebollizione globale". "Gli effetti sono particolarmente visibili nella nostra regione, quella del Mediterraneo, che è gravemente colpita e a rischio immediato di carenza di acqua ed elettricità, ma anche di inondazioni, ondate di calore diffuse, incendi e desertificazione", si legge nell'appello. I presidenti Sergio Mattarella, Marcelo Rebelo de Sousa, Zoran Milanovic, Katerina Sakellaropoulou, George Vella e Natasa Pirc Musar rilevano che "fenomeni naturali estremi stanno distruggendo l'ecosistema e minacciando il modo di vivere dei Paesi mediterranei”. "Non c'è più tempo da perdere. È urgente agire e prendere iniziative efficaci. Tutti i Paesi del Mediterraneo devono coordinarsi e reagire, impegnandosi in uno sforzo collettivo per arrestare e invertire gli effetti della crisi climatica", conclude il documento firmato dai cinque capi di Stato. (Spm)