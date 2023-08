Romania: Corte Costituzionale rimanda al Parlamento legge modifica pensioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Costituzionale della Romania ha rinviato al Parlamento la legge relativa alla modifica delle pensioni speciali, in quanto alcuni articoli sono stati ritenuti “incostituzionali”. Lo riferisce il portale d'informazione "G4media". La riforma delle pensioni speciali in Romania si annovera tra gli obiettivi assunti attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In caso di mancato rispetto del programma, la Romania potrebbe perdere fino a 3,1 miliardi di euro dell’Unione europea. Secondo i dati ufficiali, le pensioni speciali costano allo Stato romeno circa 2,4 miliardi di euro all'anno. L'opposizione sollecita la convocazione di una seduta straordinaria del Parlamento, tra il 7 agosto e l’1 settembre, per ridiscutere la legge in questione con la procedura d'urgenza. (Rob)