Lazio: pubblicato bando per selezione delle strategie di sviluppo locale presentate dai Gal (2)

- "Si tratta di un bando di estrema importanza – spiega l'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini - perché riteniamo lo sviluppo locale di tipo partecipativo strategico per la Regione Lazio in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici della politica agricola comunitaria e in particolare quelli volti a rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali e a promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale contrastando fenomeni di spopolamento, povertà e degrado". I territori che potranno essere interessati dallo Sviluppo Locale di tipo partecipativo sono i Comuni delle Aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e delle Aree C "Aree rurali intermedie" della classificazione territoriale definita per lo sviluppo rurale. Le domande di finanziamento per l'adesione al bando pubblico dovranno essere presentate entro il 2 ottobre 2023. (Com)