Algeria: import grano aumenterà a 8,7 milioni di tonnellate nel 2023-2024 (2)

- Le quantità e i prezzi delle future importazioni di grano dell'Algeria dipendono dall’andamento del conflitto in Ucraina e dalle previsioni di raccolto dei principali paesi esportatori. Quanto al mercato interno, nonostante gli sforzi del settore agricolo, la produzione algerina non aumenta. Un recente stima ha rivelato che solo 1,8 milioni di ettari su un totale di 7 milioni sono stati seminati a grano, contrariamente alla precedente previsione di 3 milioni di ettari. Le tecniche agricole moderne stanno facendo progressi sulle terre a forte potenziale, ma ciò non accade nelle zone marginali non irrigate, dove gli agricoltori incontrano difficoltà. Il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale punta a coltivare un milione di ettari nel sud del Paese per aumentare la produzione di grano e altre colture strategiche. L'Algeria vanta anche buone potenzialità nelle regioni cerealicole del nord e nell'agricoltura sahariana per aumentare la produzione di grano e far fronte alle sfide del mercato globale. (Ala)