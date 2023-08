Algeria: import grano aumenterà a 8,7 milioni di tonnellate nel 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di grano in Algeria dovrebbero aumentare e attestarsi a 8,7 milioni di tonnellate nel 2023-2024. Lo riferisce un rapporto del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), ripreso dal quotidiano elettronico algerino “Tsa”. Questo dato rappresenta un aumento di 1,2 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente e si inserisce in un contesto di crescente tensione nel mercato mondiale dei cereali. L'Usda basa le sue previsioni su osservazioni di immagini satellitari e stima che la siccità e le alte temperature abbiano causato una riduzione del rendimento medio nelle zone non irrigate dell'Algeria. La produzione di grano in Algeria dovrebbe scendere a 2,7 milioni di tonnellate, con una riduzione di circa 600.000 tonnellate rispetto alla campagna precedente. L'Algeria si colloca al secondo posto tra i principali importatori mondiali di grano, con un consumo locale stimato a 11 milioni di tonnellate, in contrasto con le stime locali di 9 milioni di tonnellate. (segue) (Ala)