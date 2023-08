Salario minimo: Lupi, vogliamo dibattito serio senza pregiudizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "La nostra strada, su cui vogliamo confrontarci seriamente, è quella secondo cui il salario povero va combattuto con un salario giusto. Vogliamo un dibattito serio con la condizione che non ci sia alcun pregiudizio, né dall’una né dall’altra parte, perché strumentalizzare questi temi non serve a nessuno". Lo ha detto il deputato e capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, in Aula alla Camera, nell’illustrare la questione sospensiva presentata dalla maggioranza riferita alla proposta di legge delle opposizioni, tranne Italia viva, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo.(Rin)